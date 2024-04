Verkehrsunfallflucht in Remagen-Rolandswerth

Im Zeitraum vom 12.04.2024, 20:00 Uhr, bis zum 13.04.2024, 09:00 Uhr, ereignete sich auf der Mainzer Straße / Bundesstraße 9, in 53424 Remagen-Rolandswerth, eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei kollidierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug mit einem parkenden PKW Tesla. An dem Tesla entstand erheblicher Sachschaden.

Vermutlich dürfte das flüchtige Fahrzeuge an der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Remagen zu melden.



