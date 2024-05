Mayen

Verkehrsunfallflucht auf ALDI-Parkplatz

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am 24.05.2024 wurde hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Hausener Straße in Mayen gemeldet.