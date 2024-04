Verkehrsunfall im Schülerverkehr

Am heutigen Mittag, gegen 13:40 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem Kleinbus, welcher gewerblichen Schülertransfer betreibt.

Anzeige



Der Fahrer verlor auf der L83 Ortsausgang Gelsdorf in Fahrtrichtung Vettelhoven die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam der Kleinbus nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand.

Die vier Kinder blieben, nach ärztlicher Untersuchung, unverletzt. Der 70-jährige Fahrzeugführer wurde leichtverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-974-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell