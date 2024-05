Schiffsunfall auf der Mosel

Gegen 19:22 Uhr fuhr ein Tankschiff moselaufwärts gegen die alte Moselbrücke in Cochem.

Personen wurden keine verletzt, an dem Tankschiff entstand Sachschaden, Gefahrstoffe sind nicht ausgelaufen.



Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Die Wasserschutzpolizei in Koblenz nimmt diesbezüglich die Ermittlungen auf.



Derzeit befindet sich noch zahlreiche Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.



Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen, es wird nachberichtet.



