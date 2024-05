Sachbeschädigung am Gedenkstein der ehemaligen Synagoge in Bad Neuenahr

Im Zeitraum von Ende Januar bis Anfang Mai kam es in bisher vier bekannten Fällen zu einer Sachbeschädigung in der Wadenheimer Straße in Bad Neuenahr.

Hier wurde der Gedenkstein, der an den Standort der Synagoge der ehemaligen jüdischen Gemeinde Bad Neuenahr erinnert, durch Farbschmierereien verunstaltet.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor.

Die Bevölkerung wird aufgerufen verdächtige Wahrnehmungen oder sonstige Hinweise an die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.



