Nach Hundebiss im Krankenhaus – Zeugenaufruf

Am Freitag den 15.03.2024 arbeitete der Geschädigte in Begleitung seines Hundes im Bereich des Wingerts oberhalb der Bahnhaltestelle Ahrweiler Markt. Eine bislang unbekannte Hundehalterin ging in diesem Bereich mit ihrem Hund, einem schwarzen Cane Corso, spazieren. Beide Hunde spielten zunächst miteinander, griffen sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt gegenseitig an. Beide Hundehalter versuchten die Hunde voneinander zu trennen. Hierbei wurde der Geschädigte von dem schwarzen Cane Corso in den Arm gebissen und nicht unerheblich verletzt. Er begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.



Die Polizei bittet die Hundehalterin oder Zeugen, die nähere Angaben zum Hund oder der Hundehalterin machen können, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.



