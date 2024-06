Dernau

Gleitschirmflieger abgestürzt – aufwändige Bergung erfolgreich!

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

Am 09.06.2024 wurde der Integrierten Leitstelle gegen 15 Uhr ein abgestürzter Gleitschirmflieger gemeldet, der in Dernau im Wald in einem Baum hängen soll.