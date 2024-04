Anzeige

Bei dem Fahrer wurden drogentypische Auffälligkeiten während der Kontrolle festgestellt. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von Cannabis. Zudem räumte der Fahrer den Konsum von cannabishaltigen Produkten ein. Der Betroffene und dessen Pkw wurden durchsucht, es konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Schlüssel des Pkw sichergestellt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe bei dem Fahrzeugführer durch einen Arzt, der Betroffene muss nach Vorlage des Untersuchungsergebnisses mit einer empfindlichen Geldbuße, einem Fahrverbot und ggf. einem Entzug seiner Fahrerlaubnis durch die zuständige Führerscheinstelle rechnen.



An dieser Stelle weißt die Polizei Mayen darauf hin, dass die Teilnahme als Fahrzeugführer am Straßenverkehr im Zusammenhang mit dem intensiven Konsum von Cannabis nach wie vor bußgeld- oder sogar strafbewährt sein kann. Das berauschte Fahren unter Drogeneinfluss ist ebenso wenig mit Verkehrssicherheit in Einklang zu bringen, wie berauschende Fahrten unter Alkoholeinfluss.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell