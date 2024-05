Blitzeinbruch in Juweliergeschäft in Mayen – Zeugen gesucht

Anzeige

05.2024) auf Dienstag (21.05.2024) kam es in der Innenstadt von Mayen zu einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft. Unbekannte Täter drangen gegen 04:10 Uhr brachial in das Geschäft ein und entwendeten diversen Schmuck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug rückwärts gegen den heruntergelassenen Rollladen fuhren und so die dahinter befindliche Eingangstür beschädigten. In Windeseile griffen die Täter verschiedene Schmuckstücke und konnten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt fliehen.



Die Kriminalpolizei Mayen bittet die Bevölkerung um Mitteilung, wenn insbesondere aufgrund des entstandenen Lärms, verdächtige Beobachtungen gemacht wurden.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen.



