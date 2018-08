Spielhalle in Westerburg überfallen: Zwei Täter auf der Flucht [Update]

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag eine Spielhalle in Westerburg überfallen. Eine groß angelegte Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Täter sind auf der Flucht.

Diese Spielothek am Alten Markt ist in der Nacht zum Montag, 31. Juli 2017, überfallen worden.

Foto: Röder-Moldenhauer

Gegen 2.30 Uhr betraten zwei Männer die Spielhalle am Alten Markt in Westerburg. Gewaltsam überwältigten sie den Mitarbeiter der Spielothek und raubten Bargeld in geringer Höhe, wie die Polizei mitteilt. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung von zwei Diensthundeführern führten bisher nicht zur Festnahme der beiden Täter.

Täterbeschreibung:

Osteuropäisches Erscheinungsbild

große und kräftige Statur

bekleidet mit schwarzen Arbeitshosen/Cargohosen.

Hinweise an die Polizei in Westerburg unter Telefon 02663/98050.

[Update, 11:00 Uhr:] Kriminalhauptkommissar Dieter Püsch von der Polizeiinspektion Westerburg erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Die Ermittlungen sind angelaufen. Das ist sehr ermittlungsintensiv.“ Wie hoch die Beute der Räuber ist, könne noch nicht gesagt werden. Ob schon einmal in diese Spielothek eingebrochen wurde, konnte er nicht sagen. Insgesamt aber sei das Halbjahr „etwas ruhiger“ im Vergleich zum Vorjahr, was Raubüberfalle betrifft.

me/eck/bau