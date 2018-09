In Nachbarschaft des Montabaurer Brüderkrankenhauses beginnen in diesen Tagen die Bauarbeiten für ein neues Ärztehaus. In den kommenden zwei Jahren entsteht auf einem Grundstück zwischen dem Klinikum und dem Parkplatz ein Gesundheits- und Fachärztezentrum, in dem ab Herbst 2020 mindestens sieben unterschiedliche Praxen, eine Apotheke und ein Café zu finden sein werden. Projektentwickler ist die Firma Immprinzip um Jan Eitel sowie Sandra und Martin Koch, die auch für den neuen Stadtteil Quartier Süd verantwortlich sind.

Die Planungen für das Ärztehaus laufen schon seit zweieinhalb Jahren. Damals war man noch von einer schnelleren Realisierung ausgegangen. Nun hat es zwar etwas länger gedauert, das Projekt ist aber ...

Lesezeit für diesen Artikel (423 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.