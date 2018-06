Westerwaldbahn: Rettung in letzter Sekunde?

Die Mitglieder des Altenkirchener Kreistags sollten ihren Weihnachtsurlaub tunlichst im Westerwald verbringen: Es könnte gut sein, dass sie noch ganz kurz vor dem Jahreswechsel zusammenkommen müssen, um ihren erst vor wenigen Tagen befassten Beschluss zur Westerwaldbahn wieder zu kassieren. Seitdem der Kreistag die Mitglieder der Gesellschafterversammlung der Westerwaldbahn dazu verpflichtet hat, für die Kündigung der Verträge mit der DB Schenker Rail AG zu stimmen, ist nämlich Bewegung in die Sache gekommen.

Wie lange die Stahlcoils noch auf dem Schienenweg zur Firma Schütz in Selters (Foto) kommen, steht noch in den Sternen.

Wie Kreisbeigeordneter Konrad Schwan auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, kommen diverse Offerten. So hat Schwan zufolge die DB Schenker Rail, in deren Auftrag die Westerwaldbahn Stahlcoils von Scheuerfeld zur Firma Schütz nach Selters transportiert, eine bessere Bezahlung in Aussicht gestellt. Auch vom Westerwaldkreis seien positive Signale gekommen. Offenbar sind die Verantwortlichen bereit, mehr als die vor wenigen Tagen beschlossenen 281 000 Euro für die Streckensanierung zu geben. Angesichts der Forderung in Höhe von einer Million Euro sehen viele dies vor allem als symbolische Geste und als Beleg dafür, dass der Westerwaldkreis tatsächlich helfen möchte.

Hintergrund ist, dass die Holzbachtalstrecke dringend saniert werden muss, bevor überhaupt über eine weitere Nutzung für den Gütertransport nachgedacht werden kann. Nach Abzug von Bundes- und Landeszuschüssen verbleibt bei der Westerwaldbahn ein Eigenanteil von 1,7 Millionen Euro. Den sollen sich nach den Vorstellungen der Verantwortlichen aus dem Kreis Altenkirchen die drei Westerwälder Landkreise teilen.

Der Kreis Neuwied zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit, wie Erster Beigeordneter Achim Hallerbach unserer Zeitung sagt: "Wir werden uns da mit Sicherheit nicht verschließen." Für einen Erhalt der Holzbachtalbahn habe man sich immer offen gezeigt. Ähnliche Signale kommen auch aus dem Westerwaldkreis. Dieser wäre der Hauptleidtragende, falls es doch bei der Kündigung bleibt und die Stahltransporte dann nicht mehr über die Schiene, sondern über die Straße abgewickelt werden müssten. Von 50 Lkw pro Tag ist die Rede, die dann Straßen der Landkreise Westerwald und Neuwied belasten würden.

Sollte die Sanierung der Trasse zu sichern sein und überdies der bisher defizitäre Güterverkehr bei der Westerwaldbahn aufgrund einer besseren Bezahlung durch die DB Schenker Rail erstmals sogar Gewinn abwerfen, dann stünde einem Verzicht auf die Kündigung im Prinzip nichts im Wege. Beigeordneter Konrad Schwan tritt allerdings auf die Euphoriebremse. Im RZ-Gespräch hat er angekündigt, am kommenden Montag wie geplant die Gesellschafterversammlung die Vertragskündigung beschließen zu lassen. Auch eine Sondersitzung des Kreistags noch vor dieser Gesellschafterversammlung sei nicht angedacht. "Von einem positiven Ergebnis sind wir noch weit entfernt", so Schwan.

Sollte sich bis zum Jahreswechsel – letzter Kündigungstermin ist der 31. Dezember – doch noch eine tragfähige Finanzierung ergeben, dann könnte ein Weg sein, dass die Westerwaldbahn die Kündigung der Verträge mit DB Schenker Rail wieder zurücknimmt. Dazu wäre dann eine Sondersitzung des Kreistags notwendig, der die Mitglieder der Gesellschafterversammlung der Westerwaldbahn dann wiederum mit der Rücknahme der Kündigung beauftragen würde. So ist das, wenn Kommunen Eigentümer einer GmbH sind, wie es die Westerwaldbahn eine ist.