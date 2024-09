Plus Koblenz Generalstabsarzt Norbert Weller geht: Übergabe und Serenade am Deutschen Eck i Am Deutschen Eck in Koblenz wurde Generalstabarzt Norbert Weller (links) nach mehr als 40 Jahren aus dem Dienst verabschiedet. Generalarzt Johannes Backus (rechts) übernimmt die Nachfolge, Wellers Dienstgeschäfte wurden ihm von Generalstabarzt Ralf Hoffmann (Mitte) übergeben. Foto: Bundeswehr/Helmut von Scheven Die beeindruckende Dienstzeit von Generalstabsarzt Norbert Weller, Kommandeur Gesundheitseinrichtungen und Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, ist mit einem würdigen Appell und anschließender Serenade am Deutschen Eck zu Ende gegangen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Nachfolge von Weller tritt Generalarzt Johannes Backus an, dem Wellers Dienstgeschäfte von Generalstabsarzt Ralf Hoffmann, Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, überreicht wurden. Für den Übergabeappell marschierten Abordnungen des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung, der Bundeswehrkrankenhäuser sowie der Zentralen Institute in Formation auf und stellten die Ehrenformation und Paradeaufstellung. Unermüdlichen Einsatz gezeigt In seiner ...