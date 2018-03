Missglückte Familienzusammenführung: Eltern bekommen Visa, 13-jährige Schwester nicht

Alan und Gika Bas hatten schier unglaubliches Glück. Ihnen ist trotz widrigster Umstände nicht nur die Flucht aus ihrer syrischen Heimat nach Deutschland gelungen, sie haben in Neuwied auch noch Menschen gefunden, die sie ins Herz geschlossen und ihnen ein Heim gegeben haben. Der größte Wunsch der beiden jungen Männer ist es nun, den Rest ihrer Familie wiederzusehen. Doch dabei gibt es einen bitteren Haken: Während die Eltern Visa erhalten haben, muss ihre 13-jährige Schwester im Libanon bleiben. Sie darf nur nach Deutschland reisen, wenn sich jemand findet, der eine sogenannte Verpflichtungserklärung unterschreibt.

Alan (Mitte) und sein Bruder Gika (rechts) sind 2015 nach Deutschland gekommen. Mit Gabi Jacob-Dames, Sohn Fabian und Ehemann Frank haben die beiden jungen Männer große Unterstützer gefunden. Nun hoffen sie, bald wieder Eltern und Schwester wiederzusehen.

Foto: Christina Nover

„Es kann doch nicht sein, dass unsere Eltern kommen dürfen, und ein Kind nicht. Ein Mädchen, das noch etwas für Deutschland leisten könnte“, sagt der 17-jährige Alan. Obwohl er erst seit zweieinhalb Jahren in Deutschland ist, hat er kaum Probleme mit der Sprache. Er besucht die 10. Klasse des Rhein-Wied-Gymnasiums und hat es sich zum Ziel gesetzt, das Abitur zu schaffen. Sei älterer Bruder Gika absolviert momentan ein „Einstiegsqualifizierungsjahr“ als Bauzeichner mit Aussicht auf eine Übernahme ins zweite Ausbildungsjahr. Sie haben ein neues Leben begonnen, die Vergangenheit liegt weit hinter ihnen.

Die 13-jährige Sara hat kein Visum bekommen.

Foto: Privat

Geradezu gelassen sprechen sie über ihre entbehrungsreiche Flucht aus Syrien und die damit verbundenen Strapazen und Gefahren. Sie waren kurze Zeit in IS-Gefangenschaft, wurden freigekauft, liefen Hunderte Kilometer zu Fuß, blickten in Gewehrmündungen, saßen mit 70 Leuten in einem Schlauchboot und wären bei der Fahrt durch Österreich fast in einem Lkw erstickt: „Hätte die Polizei den Wagen nicht angehalten, wären wir wahrscheinlich nie rausgekommen“, berichtet Gika.

Dem Tod ins Auge geblickt

Dabei wäre er schon fast in Syrien gestorben. „Ich habe bei Bekannten auf dem Balkon geschlafen. Aufgewacht bin ich, als direkt neben mir eine Bombe runterkam. Ein Teil des Balkons war weggerissen.“ Das Verhältnis der beiden zum Thema Tod hat sich durch ihre Erfahrungen verändert: „Du hast keine Angst vor dem Sterben mehr“, meint Alan trocken. Er ist derjenige, der das Reden übernimmt, wenn Gika einmal die Worte fehlen.

Die beiden sind sich bewusst, wie viel Glück sie hatten – während andere zahlreiche Versuche brauchen und viele tausend Euro oder sogar ihr Leben dabei verlieren, nach Europa zu kommen, schafften die beiden es beim zweiten Versuch. Die Eltern und ihre Schwester sind noch in Beirut, das Haus der Familie ist inzwischen zerbombt. Das Leben ist für die kurdischen Syrer im Libanon sehr schwierig: „Die Leute dort sind sehr fremdenfeindlich“, erklären die jungen Männer und berichten von einem Spießrutenlauf der Eltern, bis diese endlich ihre Visa in der Hand halten durften.

Eindämmung des Familiennachzugs

Als klar war, dass die 13-jährige Tochter nicht mitkommen darf, wollten die Eltern zunächst auch nicht mehr ausreisen. „Das ist alles Schikane. So will man den Familiennachzug eindämmen“, ist sich Gabi Jacob-Dames sicher, die zusammen mit ihrem Mann Frank und Sohn Fabian zu den größten Unterstützern von Alan und Gika geworden ist. In diese Rolle rutschten sie quasi rein, nachdem Mitschüler Fabian Fotos von der Wohnung gesehen hatte, die Gika in Neuwied bewohnte. „Es gab keine Toilette, die Heizung hat nicht funktioniert“, erinnert sich Gika und Gabi Jacob-Dames ergänzt: „Das Haus war reif für den Abbruch.“

Sie nahmen den syrischen Jungen bei sich auf, Alan folgte wenig später. Der Versuch, eine Wohnung für die beiden zu finden, scheiterte. Mit Hinblick auf die beantragte Familienzusammenführung kaufte das Ehepaar schließlich ein Haus in Irlich. Alle packten an, um es zu renovieren und in vielen Stunden Arbeit entstand ein neues Heim.

Verpflichtungserklärung als einzige Chance

In den nächsten Tagen werden Alan und Gika ihre Mutter wiedersehen. Der Vater bleibt zunächst erst noch bei der Tochter. Sein Visum ist bis zum 28. Januar gültig. Wenn er bis dahin nicht ausgereist ist, droht ihm eine Abschiebung nach Syrien. Eine RZ-Nachfrage bei der Kreisverwaltung hat ergeben, dass es tatsächlich nur durch die Vorlage einer Verpflichtungserklärung möglich ist, dass Sara ihren Vater begleiten kann. Gika und Alan haben immer noch die Hoffnung, dass sich jemand findet, der sich für ihre Schwester einsetzt. „Familie ist für uns das Wichtigste. Das ist wie ein Körper – wenn ein Teil fehlt, funktioniert der Rest auch nicht richtig“, meint Alan.