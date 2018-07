Lüge im Koblenzer Hells-Angels-Prozess: Rocker verurteilt

Haben die Hells Angels Bonn ein Kuttenverbot gegen einen Rivalen von den Bandidos verhängt? Das ist noch unklar. Aber: Jetzt wurde ein Rocker (49) wegen einer Falschaussage im Koblenzer Hells-Angels-Prozess verurteilt.

Von unserem Redakteur Hartmut Wagner

Zweiter Prozess um Falschaussagen im Koblenzer Rockerprozess: Hells-Angels-Chef Karl-Heinz B. (49) soll ein Mitglied (48) der rivalisierenden Bandidos 2013 vor dessen Wohnhaus bedroht und ihm verboten haben, mit seiner Rockerkutte durch den Kreis Neuwied zu fahren – der Kreis Neuwied sei Hells-Angels-Gebiet. Der Bandido soll davon später einem befreundeten Rocker (49) erzählt haben. Der aber verschwieg das Kuttenverbot, als er Anfang März im Rockerprozess am Landgericht Koblenz aussagte.

Jetzt, nur vier Monate später, hat ihn das Amtsgericht Koblenz wegen Falschaussage und versuchter Strafvereitlung zu 7280 Euro Geldstrafe (104 Tagessätze) verurteilt. Laut Richterin Sandra Geimer verschwieg der Rocker das Kuttenverbot absichtlich, um den Hells-Angels-Chef und dessen Kumpanen vor einer Verurteilung wegen Nötigung zu bewahren. Der Rocker wies diesen Vorwurf zurück.

Es ist bereits der zweite Prozess um eine Falschaussage im Rockerprozess: Ende Juni verurteilte das Schöffengericht Koblenz einen Westerwälder Ladeninhaber (64), der für Karl-Heinz B. (49) in der Rockerszene spioniert und im Rockerprozess gelogen hatte. Als Tatmotiv nannte er Angst vor Karl-Heinz B. Das Gericht verurteilte ihn wegen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und 1200 Euro Geldauflage.

Im Rockerprozess wirft die Anklage den Hells Angels Bonn vor, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Die acht Angeklagten – darunter Karl-Heinz B. – sollen Rivalen bekämpft haben, vor allem die Outlaws Ahrweiler.

Das Verhältnis zwischen Hells Angels und Bandidos ist angespannt. B. erschoss 2010 bei einer Razzia in seinem Haus in Anhausen einen Polizisten durch seine geschlossene Haustür. Er war nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass sich nicht Polizisten, sondern bewaffnete Bandidos an seiner Tür zu schaffen machten. Das Landgericht verurteilte B. wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft. Doch der Bundesgerichtshof wertete die Tat als irrtümliche Notwehr und sprach ihn frei.

Der jetzt Verurteilte verschwieg im Rockerprozess, dass der Bandido ihm vom Kuttenverbot durch den Hells-Angels-Chef erzählt hatte. Aber: Gut zwei Wochen später sagte er noch einmal zweieinhalb Stunden lang bei der Staatsanwaltschaft aus – und berichtete plötzlich doch vom Kuttenverbot. Sein Anwalt Dirk Janotta erklärt dies – im Gegensatz zu Richterin Geimer – so: Der Rocker hätte davon auch bereits im Prozess erzählt, aber er sei nie explizit danach gefragt worden. Der Anwalt will das Urteil per Berufung anfechten.