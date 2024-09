Plus Bad Hönningen

Ein Fachmarktzentrum für Bad Hönningen: Stadtrat gibt Plänen von Aldi grünes Licht

i Aldi möchte ein Fachmarktzentrum in der Bad Hönninger Sprudelstraße errichten. Die Flächen der bisherigen Flüchtlingsunterkunft sind gekauft. Der Stadtrat gab nun grünes Licht. Foto: Lamberz

Märkte und Einkaufen sind in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen immer ein (Streit-)Thema. In Rheinbrohl gibt es den geplanten Edeka-Neubau und die Lidl-Erweiterung, in Bad Hönningen möchte Aldi weitere Einkaufsmöglichkeiten schaffen. Letzteres wurde nun im Stadtrat auf den Weg gebracht.