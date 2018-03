Anne Kröninger: Lehrerzimmer wurde zur Geisterbahn

Anne Kröninger, Musik- und Sozialkundelehrerin am Heinzenwies-Gymnasium:

Anne Kröninger

Foto: privat

"Mein Abitur habe ich 1991 am Göttenbach-Gymnasium gemacht. Das ist lange her, und ich habe viele schöne und wenige negative Erinnerungen daran. Natürlich gab es Lehrer, mit denen ich nicht so gut klarkam und über die ich mich aufgeregt habe.

Umgekehrt aber genauso, da ich schon immer meine Meinung zu allem kundgetan und sehr aktiv am Schulleben teilgenommen habe, gab es auch Lehrer, die das, und damit auch mich, nicht mochten. Schade ist allerdings, dass sich das dann auch in Noten bemerkbar machte – Zitat: „Ich kann dich nicht leiden, deshalb gebe ich dir eine Fünf in Epo!“ Diesen Satz werde ich nie vergessen, sehe es aber positiv, weil ich genau das bei meinen Schülern versuche, nicht zu tun. Ich bin immer sehr gern in die Schule gegangen – wir hatten eine tolle Stufe, die auch während der Abizeit Spaß hatte. Gelernt habe ich recht wenig für meine Abiarbeiten, es hat immer gereicht, um zufrieden zu sein, und einen NC strebte ich nicht an. Wichtig waren mir gute Noten in Musik, Sport und Religion. Und natürlich mein mündliches Abi in Musik, bei dem ich eine Cellosonate von Vivaldi auf der Posaune spielte. Ich glaube, dass mich Herr Strauß damals, wie so oft bei Konzerten, begleitete und Frau Jost die Prüfung abnahm. Es machte mich stolz, dass Direktor Hoebbel eigens zu meiner Prüfung kam, um zuzuhören. Für ihn waren wir der letzte Abijahrgang, den er verabschiedete. Unser Abistreich war ein Highlight, da wir die Schule in eine Gruselschule verwandelten und die Lehrer durch das in eine Geisterbahn umfunktionierte Lehrerzimmer mussten, in dem es sogar Liveerschrecker gab. Krönender Abschluss war der bunte Abend in der Göttenbach-Aula. Zu vielen Klassenkameraden habe ich noch Kontakt, und wenn ich alte Lehrer treffe, wissen sie noch heute meinen Namen."