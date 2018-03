Streit um Mehrfamilienhaus in Andernach: Muss Stadt Baugenehmigung zurücknehmen?

Der Rechtsstreit um das geplante Mehrfamilienhaus in der Straße „Im Rosental“ in Andernach geht in die nächste Runde: Nach Informationen unserer Zeitung hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord als Obere Bauaufsichtsbehörde die Stadt ausdrücklich aufgefordert, die bereits erteilte Baugenehmigung zurückzunehmen.

Die SGD Nord fordert die Stadt auf, die Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus im Rosental in Andernach zurückzunehmen. Doch die Arbeiten an dem Gebäude laufen bereits seit Monaten. Foto: Martina Koch

Die Stadtverwaltung will sich mit Blick auf das schwebende Verfahren nicht dazu äußern, die Arbeiten an dem Gebäude laufen derzeit unverändert weiter.

Rückblick: Bereits seit knapp anderthalb Jahren erregt der Plan, in der mehrheitlich von Ein- und Zweifamilienhäusern gesäumten Straße ein Mehrparteienhaus zu errichten, die Gemüter. Anwohner aus dem Rosental protestierten gegen das Vorhaben. Der ursprünglich für sechs Wohneinheiten konzipierte Bau sei für den Standort überdimensioniert, lautet einer der Kritikpunkte. „Das wird ein Riesenklotz, der einfach nicht in die Straße passt“, kritisiert etwa Helmut Gebauer. Des Weiteren reiche die Fläche nicht aus, um die erforderliche Anzahl an Parkplätzen zu schaffen, und man sorge sich um das Naturschutzgebiet Mayener Hohl, an das die überplante Fläche angrenzt.

Bebauungsplan entsteht erst noch

Einen Bebauungsplan, der Regelungen zum Schutz der Natur in dem sensiblen Bereich beinhaltet, gibt es für die Straße allerdings bisher nicht. Auf Antrag der CDU-Fraktion entschied sich der Stadtrat daher im Oktober vergangenen Jahres dafür, einen Bebauungsplan aufzustellen, der sowohl die höchstmögliche Anzahl der Wohneinheiten in Neubauten als auch einen Mindestabstand zur Hohl festlegt.

Des Weiteren beschloss der Rat eine Veränderungssperre für das Gebiet, die verhindert, dass dort zwischenzeitlich Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Da dem Bauherren, der für den Neubau Im Rosental 11 verantwortlich zeichnet, vor Inkrafttreten ein positiver Bauvorentscheid erteilt worden war, gilt die Veränderungssperre jedoch nicht für sein Vorhaben. Im Februar dieses Jahres erteilte die Stadt ihm eine Baugenehmigung.

Pläne änderten sich im Laufe des Verfahrens

In den Plänen haben sich seit Erteilung des Bauvorbescheids – auch auf Betreiben der Kritiker – allerdings Änderungen ergeben: So machten die Anwohner etwa darauf aufmerksam, dass die hinter dem geplanten Gebäude vorgesehenen Parkplätze jenseits der steil abfallenden Kante zum Naturschutzgebiet lagen. Zwischenzeitlich plante der Bauherr um und entschied sich, eine Tiefgarage zu errichten, die im Rohbau bereits steht. Auch verringerte sich die Anzahl der geplanten Wohneinheiten auf fünf.

Das Vorhaben, für das einst der positive Bauvorentscheid erteilt worden war, und das nun im Bau befindliche Mehrfamilienhaus unterscheiden sich in wesentlichen Punkten, deswegen müsse die erteilte Baugenehmigung zurückgenommen werden, argumentieren die Kritiker des Projekts. „Vor diesem Hintergrund muss ich darauf bestehen, dass Sie ein Verfahren zur Rücknahme der Baugenehmigung einleiten“, heißt es auch in einem Schreiben der SGD Nord an die Untere Bauaufsichtsbehörde der Stadt Andernach.

Kritik an städtischer Behörde geäußert

Im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses der Stadt wurde intensiv über das Thema diskutiert. Nicht jedes Mitglied war mit dem Vorgehen der Unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt zufrieden. Man habe das Vorhaben im Vorfeld einer genaueren Prüfung unterziehen müssen – gerade im Hinblick auf den Schutz des angrenzenden Naturschutzgebiets, hieß es.

Von einer Rücknahme der Baugenehmigung will die Stadt allerdings zunächst nichts wissen. Man wolle erst die gerichtliche Klärung abwarten – ein Vorgehen, das die Anwohner im Rosental verärgert: „Es ist sehr verwunderlich, dass die Stadt einer Anweisung der Oberen Bauaufsicht nicht Folge leistet“, empört sich Helmut Gebauer.

Von unserer Redakteurin Martina Koch