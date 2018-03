Güls: Umstrittener Funkmast jetzt in Betrieb

Aus unserem Archiv

Güls

Schlechte Nachricht für alle, die sich seit Jahren gegen den umstrittenen Mobilfunkmast in Güls gewehrt haben: Die Anlage auf dem Wohnhaus in der Lubentiusstraße 1 ist seit Frühjahr in Betrieb. Das hat der Betreiber Vodafone jetzt auf RZ-Nachfrage mitteilt. Die LTE-Antennen für mobiles Breitbandinternet wurden bereits am 16. März scharf geschaltet. Die GSM-Antennen für Handytelefonate wurden am 24. Mai in Betrieb genommen.