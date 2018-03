Biberratten voraus: Nutrias tummeln sich an Rhein und Mosel

Aus unserem Archiv

Koblenz

Als Stefan Bauer in der vergangenen Woche in den Rheinanlagen spazieren gegangen ist, entdeckte er am Schwanenteich etwas Ungewöhnliches: eine „riesige Ratte“, die auch noch ziemlich zutraulich war. Er fotografierte das Tier und recherchierte später, was es mit diesem auf sich hat. Tatsächlich ist es ein Vierbeiner, der bislang eher selten zu sehen ist in Koblenz: eine Nutria, auch Biberratte genannt.