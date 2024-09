Plus Oberwesel/Neustadt Sie hat es geschafft: Julia Lambrich aus Oberwesel steht im Finale zur Wahl der Deutschen Weinkönigin Von Sina Ternis i Julia Lambrich aus Oberwesel Foto: Werner Dupuis Die Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich hat die erste Hürde bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin genommen und ist ins Finale eingezogen. Lesezeit: 2 Minuten

Sie hat es geschafft: Die Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich hat die erste Hürde bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin genommen und ist ins Finale eingezogen. Der Vorentscheid fand am Samstag in Neustadt an der Weinstraße statt. Von den insgesamt zwölf Kandidatinnen aus den Weinanbauregionen Ahr, Baden, Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel, ...