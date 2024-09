Plus Birkenfeld Aufwandsentschädigung für die Feuerwehr: Keine Mehrheit für FW-Antrag im Kreisausschuss Von Stefan Conradt i Symbolbild Foto: Rolf Vennenbernd/picture alliance/dpa Der Kreisausschuss (KA) hat in seiner jüngsten Sitzung – es war in Abwesenheit von Landrat Kowalski die erste, die der neue Kreisbeigeordnete Immanuel Hoffmann leitete – der Anschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut (Gw-G) für die Feuerwehren im Landkreis Birkenfeld zugestimmt. Lesezeit: 2 Minuten

Das Fahrzeug, das 707.418,11 Euro kostet, wird seinen in die Jahre gekommenen Vorgänger ersetzen. Dazu gibt es einen Zuschuss aus Mainz. Wie wichtig das Spezialfahrzeug ist, das in der Feuerwache 1 in Idar-Oberstein stationiert ist, zeigte sich in den zurückliegenden Tagen beim Chlorgasalarm im Idar-Obersteiner Hallenbad (die NZ berichtete). Der ...