Plus Idar-Oberstein

Neues Heimatgefühl im Kreis Birkenfeld: Gut leben und arbeiten

i Auch das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald war mit einem Team beim Festival dabei. Fotos: Hosser Foto: HOSSER/Hosser

„Hier lässt es sich gut leben und gut arbeiten“: Davon sind Christina Biehl, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft (WFG) des Landkreises Birkenfeld, und die Idar-Obersteiner Wirtschaftsförderin Caroline Pehlke überzeugt. Das starke Duo machte beim dritten Fachkräftefestival am Samstag auf dem Schleiferplatz in Idar kräftig Werbung: und zwar nicht nur vor Ort, sondern auch bei Interviews mit dem Team von RPR.1 On Tour, das die Veranstaltung mitgestaltete, Talks, Musik und Gewinnspiele beisteuerte.