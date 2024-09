Plus Andernach Michelsmarkt wird wieder ein Fest für die ganze Familie: Andernach freut sich auf fröhliche Tage Von Wolfgang Lucke i Der Michelsmarkt funktioniert, weil viele Räder ineinandergreifen (von links): Jörg Thönnes (Leiter Ordnungsamt Stadt Andernach), Charlotte Everling (Leiterin Kulturamt Stadt Andernach), Christian Greiner (Oberbürgermeister Stadt Andernach), Claus Peitz (Bürgermeister Stadt Andernach), Dustin Heip (Citymanager Andernach.net), Lars Rittgen (Marktmeister Stadt Andernach). Foto: Wolfgang Lucke Die Vorfreude bei den Akteuren steigt, das Teilnehmerfeld steht, das Riesenrad ist fest gebucht. So steht einem der größten Volksfeste im nördlichen Rheinland-Pfalz nichts mehr im Wege. „Wir freuen uns auf ein fröhliches und friedliches Fest, den 616. Michelsmarkt in Andernach”, sagte Oberbürgermeister Christian Greiner bei der Programmvorstellung im Historischen Rathaus. Lesezeit: 3 Minuten

Mit dem Fassanstich am Freitag, 27. September, um 17.30 Uhr, bis zum Finale am Dienstag, 1. Oktober, gilt wieder ein positiver Ausnahmezustand in Andernach. Von der klassischen Schießbude über rasante Fahrgeschäfte bis zur eindrucksvollen Reise mit dem Riesenrad wird Kirmesvergnügen pur geboten. Neu im Programm ist Mr. Gravity, ein sogenanntes ...