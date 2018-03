RZ-Adventskalender: So duftet Weihnachten in konzentrierter Form

Wie kann man Weihnachten und die besondere Stimmung des großen Festes hoch konzentriert in eine Flasche bannen? Das war die Frage, deren Lösung sich Peter Josef Schütz aus Lantershofen zur Aufgabe gemacht hat. Der Diplom-Betriebswirt und gelernte Destillateur ist Fachmann für alle edlen, hochprozentigen Kräuter- und Obstbrände.

Petra und Peter Josef Schütz aus Lantershofen haben ein ganz neues,wohlschmeckendes Getränk im Angebot: Das Weihnachtströpfchen mit 25 Prozent Alkohol. Foto: Jochen Tarrach

Zur Verfügung stehen ihm die vom Großvater und Vater übernommenen alten Rezepte, aber auch der Geschmackssinn seiner Ehefrau Petra. Damit kreiert er den „Kurzen“ für den festlichen Tisch, aber auch die gehaltvolle Spirituose für den reinen Genuss. Nun hat er es geschafft, seine Kunden mit weihnachtlicher Stimmung und ebensolchem Geschmack, abgefüllt in einer besonders formschönen Flasche, zu überraschen. „Weihnachtströpfchen“ heißt das außergewöhnliche Getränk. Es hat 25 Prozent Alkohol und ist ausgestattet mit weihnachtlichem Etikett – als echter Winterlikör ab September/Oktober im Angebot. Nicht mehr als 500 Flaschen werden pro Jahr abgefüllt, und deshalb ist das Weihnachtströpfchen ein echter Geheimtipp nur für Kenner.

„Man entwickelt so ein Rezept in der Kräuterkammer“, berichtet PJ, wie Schütz unter Freunden genannt wird. Es sei mehr ein Herantasten an den perfekten Geschmack als ein zielstrebiges Entwickeln. Das bedeutet bei den oft mehr als 30 Zugaben allerdings nicht, dass Schütz allein in seiner Kammer ein Gläschen nach dem anderen trinkt. Er nennt es „qualifiziertes Probieren“. Es funktioniert wie bei der Weinprobe: im Mund abschmecken und dann ausspucken. So kann man schon eine ganze Menge konzentriert probieren.

Und was macht nun das Weihnachtliche aus? Da ist zu erst einmal der wärmende Anis, dann als typisches Winteraroma eine Prise Zimt, hinzu kommen noch Kardamon und obendrauf ein kleiner Span von Sandelholz. Das ist natürlich noch längst nicht alles an Zutaten, doch der Rest bleibt Betriebsgeheimnis.

Ist das Weihnachtströpfchen in der Flasche noch völlig klar, so wird es im Kühlschrank trüb. Genau in diesem Augenblick schmeckt es besonders gut. Verpackt im Schmuckkarton mit einem Tütchen Kaffee und einer Lage edler Printen aus der Eifel, wird das Weihnachtströpfchen gerne verschenkt.

Peter Josef Schütz selbst wird zu Weihnachten aber lieber mit Ehefrau Petra mit einem Gläschen „PJ finest DryGin“ anstoßen. Den gibt es in einer Flasche, die einem großen Flachmann ähnelt und „Avantgarde“ heißt. Überhaupt muss eine Flasche schon die Qualität des Inhalts ausdrücken und das Etikett dazu eine gute Symbiose bilden. Elmar Zillgen aus Lantershofen beschäftigt sich mit den stilvollen Aufklebern. Für PJ ist sein Beruf keine bloße Beschäftigung, sondern eher eine Berufung: Gute Sachen zu machen, das sei seine Leidenschaft.

Von unserem Mitarbeiter Jochen Tarrach