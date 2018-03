Lückenschluss: Bürgerinitiative kurz vorm Ziel

Sie ist am Ziel. So gut wie. Nach mehr als 20 Jahren zeichnet sich ab, was die Bürgerinitiative „Nur noch 2000 Meter“ angemahnt, gefordert, herbeigesehnt hat: die Ortsumgehung für Bad Neuenahr, die B 266 neu.

Erinnerungen nach mehr als 20 Jahren an den langen Kampf um die B 266 (neu). Man ist älter geworden, aber der Einsatz hat sich gelohnt. Bald ist es soweit und der Verkehr kann rollen.

Es war um das Jahr 1995 herum, als Werner Unger, Detlef Odenkirchen, Oskar Hauger und Manfred Rheindorf erstmals mit ihrer Forderung zum Ausbau der Ortsumgehung Bad Neuenahr im Zuge der B 266 an die Öffentlichkeit gingen. „Uns war der Kragen geplatzt“, erinnern sie sich heute.

Die Brücke „Im Schwertstal“ an der Ampelkreuzung Heerstraße war gebaut, aber das war es dann auch. Nichts weiter tat sich. Der Verkehr auf der Heerstraße stieg immer mehr an, und für die Anwohner wurde es täglich ungemütlicher. Bürgermeister Edmund Flohe und der Erste Beigeordnete Hans-Ulrich Tappe mühten sich redlich ab, aber gegen die Ablehnungsfront der damaligen Landesregierung war nichts zu machen. „Eine Bürgerinitiative könnte da helfen“, so die Idee, um der Forderung zusätzlichen Nachdruck zu verleihen.

Plakat erregt Aufmerksamkeit

Angetan von dem neuen Gedanken gestalteten die vier genannten Mitbürger, damals noch gemeinsam mit dem inzwischen verzogenen Wolfgang Witsch, ein Plakat, um damit Aufmerksamkeit zu erringen. „1,5 km – Lückenschluss jetzt!“, forderten sie und fanden damit großen Anklang. Es dauerte aber trotzdem noch bis zum 24. Oktober 2000, ehe dann ganz offiziell die Bürgerinitiative (BI) „Nur noch 2000 Meter“ gegründet wurde. „Wir hatten damals Veranstaltungen mit über 150 Teilnehmern“, erinnert sich Oskar Hauger. Es gelang, die Stimmung für den Weiterbau der Umgehungsstraße auf allen Ebenen anzuheizen. Zahlreiche Bürger zogen mit. So auch der damalige Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hans-Artur Bauckhage, ein bodenständiger Handwerksmeister mit Gespür für die Bedürfnisse der Bürger. Er zeigte sich bestens informiert, konnte aber allein in Mainz auch nichts ausrichten.

Voller Elan forderten Werner Unger, Detlef Odenkirchen, Oskar Hauger, Wolfgang Witsch und Manfred Rheindorf bereits um das Jahr 1995 „1,5 km Lückenschluss – jetzt“. Im Jahr 2000 gründeten sie die Bürgerinitiative „Nur noch 2000 Meter“. Archiv

Spatenstich im Jahr 2009

Es begann für die BI eine über Jahre andauernde Lobbyarbeit mit unzähligen Gesprächen, ehe dann im Jahr 2009 alles zusammenpasste und mit dem ersten Spatenstich zur Brücke „Im Dellmich“ die Bauarbeiten begannen.

Heftige Kritik am Ausbau der B 266 hagelte es aus den Reihen von Bündnis 90/Die Grünen. Nach Ansicht der Bundestagsabgeordneten Ulrike Höfken, heute Landwirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz, sowie der rheinland-pfälzischen Abgeordneten Jutta Blatzheim-Roegler, sollten die bereits fertiggestellten Fahrbahnabschnitte der B 266 in Höhe der Straße „Am Schwertstal“ und „Im Dellmich“ besser auch in Zukunft weiter ins Leere führen und kein weiterer Ausbau erfolgen. Doch ihre Kritik wurde nicht beachtet, der Bau begann, zuerst sogar zügig. Teilweise lief es dann aber doch schleppend.

Dennoch: In der zweiten Jahreshälfte 2018, nach neun Jahren Bauzeit, soll der Lückenschluss nun endlich fertig sein.

