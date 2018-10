So sieht es also aus, wenn ein Konflikt zwischen dem für den Rettungsdienst in den vier Landkreisen Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück, Birkenfeld und Mainz-Bingen zuständigen Ärztlichen Leiter und dem DRK eskaliert: Patienten, die sonst mit dem Krankenwagen transportiert werden, wurden vorigen Donnerstag ohne Vorwarnung nicht abgeholt, weil die vom DRK besetzte Integrierte Rettungsleitstelle in Bad Kreuznach solche Fahrten auf Weisung des Ärztlichen Leiters nicht mehr koordinieren durfte. Das betraf unter anderem auch alle Kliniken im Rheinhessen-, Nahe- und Hunsrück-Raum. Die Folge: Chaos, Hektik und viel Unmut bei den Betroffenen, zu denen auch die zu Hilfe gerufenen Angehörigen zählten.

Was steckt dahinter? Guido Scherer, dem bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen angesiedelten Ärztlichen Leiter, sind bestimmte Krankenfahrten schon länger ein Dorn im Auge. Aus gutem Grund, wie Landrätin Bettina Dickes, ... Was steckt dahinter? Guido Scherer, dem bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen angesiedelten Ärztlichen Leiter, sind bestimmte Krankenfahrten schon länger ein Dorn im Auge. Aus gutem Grund, wie Landrätin Bettina Dickes, ...

Lesezeit für diesen Artikel (664 Wörter): 2 Minuten, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.