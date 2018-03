Bad Münster am Stein-Ebernburg

Bad Münster am Stein-Ebernburg. Kahlschlag auf dem ehemaligen LVA-Gelände im Herzen Bad Münsters: Am Mittwoch wurden im Zuge von Baumfällarbeiten auf dem Grundstück der alten Klinik auch drei geschützte Bäume gefällt. Laut modifiziertem Bebauungsplan für das sensible Gebiet hätten diese drei aber stehen bleiben müssen: eine stadtbildprägende Stieleiche, ein Götterbaum und eine Krim-Linde. Alle drei zwischen 50 und 70 Jahre alt, gesund und um die 30 Meter hoch. Alle drei Bäume wurden von einem Privatunternehmen umgelegt, und das Holz wurde zügig abtransportiert. Irrtümlich, wie Oliver Riedle, Sprecher von der Bauherrengemeinschaft Riedle, Schrögel und Kanzler, Besitzer des Grundstücks, im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

„Das war ein Kommunikationsfehler mit dem ausführenden Unternehmen. Das tut uns wahnsinnig leid. Das war sicher nicht der Startschuss, den wir uns gewünscht haben“, bedauert Riedle das Abholzen der Bäume, ...

