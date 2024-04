Plus Wirges

Sanierung des „Westerwälder Doms“: Kirchenfenster zeigen wieder altes Leuchten

Von Hans-Peter Metternich

i Pfarrer Ralf Plogmann (rechts) und Architekt Gisbert Sturm zeigen sich sichtlich zufrieden mit den Arbeiten an der Fassadensanierung der katholischen Pfarrkirche St. Bonifatius in Wirges. Nach dem Rückbau des Gerüstes auf der Südseite zeigt sich die Fassade „im neuen Gewand“. Foto: Hans-Peter Metternich

Der dritte Bauabschnitt der Fassadensanierungsarbeiten an der katholischen Pfarrkirche St. Bonifatius Wirges, im Volksmund auch „Westerwälder Dom“ genannt, ist so gut wie abgeschlossen. Das Gerüst an der Südseite des Gotteshauses ist abgebaut. Jetzt zeigt sich die Fläche sozusagen „im neuen Gewand“.