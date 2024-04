Plus Siershahn

Whisky vom Discounter? Westerwälder erleben bei Blindverkostung der VHS Wirges Überraschungen

i Erst riechen, dann schmecken: Kursleiter Uwe Marx (links) zeigte bei seinen Blindverkostungen von Whisky, dass es nicht auf Marke und Preis ankommt. Fotos: Maja Wagener Foto: Maja Wagener

Golden fließt eine kleine Menge an Flüssigkeit in das bauchige Gläschen vor Bernd Paffhausen. Der Wirgeser sitzt zusammen mit neun weiteren Männern im Schulungsraum der Volkshochschule (VHS) Wirges in Siershahn und probiert fünf unterschiedliche Whisky, die Kursleiter Uwe Marx ausgewählt hat. Die Herausforderung: Keiner der Teilnehmer weiß, welche Marke er im Glas hat, wie hoch der Preis ist oder aus welchem Land die Probe stammt.