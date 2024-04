Plus Rennerod

Konzert der Stadtkapelle: Herausragendes musikalisches Erlebnis in Rennerod

Von Heinz-Günter Hamich

i Ein überaus zufriedenes Publikum entließ die Renneroder Stadtkapelle nach mehreren vehement geforderten Zugaben aus ihrem Frühjahrskonzert in den lauen Abend oder zur After-Show-Party. Foto: Heinz-Günter Hamich

„Das Frühjahr ist die Zeit der Freude und des Aufbruchs in die wärmere Zeit, lasst uns also gemeinsam aufbrechen zum musikalischen Blumenpflücken“, so die Vorsitzende der Stadtkapelle Rennerod, Pauline Fischbach, zum Publikum in der mit mehr als 400 Personen fast vollständig besetzten Westerwaldhalle.