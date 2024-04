Plus Hattert Große Ehre für einen großen Westerwälder: Reiner Meutsch erhält Adenauer-Plakette Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Aus den Händen der CDU-Kreisvorsitzenden im Westerwald, Jenny Groß, erhielt Stiftungsgründer Reiner Meutsch (rechts) am Sonntag in Hattert die Konrad-Adenauer-Plakette. Zuvor hatte der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach eine launige Laudatio gehalten. Foto: Röder-Moldenhauer Sein Großvater hat Adenauer geholfen, sich vor den Nazis zu verstecken, Wolfgang Bosbach sagt, er könne auch „dem Papst ein Doppelbett verkaufen“: Reiner Meutsch hat die Konrad-Adenauer-Plakette der CDU Westerwald erhalten. Obwohl er rund um den Globus für bedürftige Kinder aktiv ist, hat er nie seine Wurzeln im Westerwald vergessen. Lesezeit: 4 Minuten

Wie bedeutsam Meutschs Engagement daher auch für das Ansehen Deutschlands ist, hoben die CDU-Kreisvorsitzende Jenny Groß sowie Laudator Wolfgang Bosbach, langjähriger ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, hervor. An der Feierstunde in der voll besetzten Rothbachhalle in Hattert nahmen zahlreiche Wegbleiter von Reiner Meutsch teil. Neben Familienmitgliedern, darunter seine fast 93-jährige Mutter, sowie Freunden und ...