Plus Hübingen

Gefahr an Hübinger Waldkreuzung endlich bannen: Unfallkommission wird erneut tätig

Von Katrin Maue-Klaeser

i In der Unfallkommission des Westerwaldkreises sind der Landesbetrieb Mobilität durch Daniela Scheuerling (von links), die Verkehrsbehörde des Kreises durch Herbert Hippenstiel und der Verbandsgemeinde durch Timo Maier sowie die Polizeiinspektion Montabaur durch Marcel Daubach vertreten. An der unfallträchtigen Kreuzung im Wald bei Hübingen besprechen sie die geplanten Änderungen, die die Situation für Verkehrsteilnehmer entschärfen sollen. Foto: Katrin Maue-Klaeser

Die Kreuzung mit der abknickenden Vorfahrt im Wald bei Hübingen ist seit vielen Jahren als Unfallschwerpunkt bekannt. Die jüngste schwere Kollision an der Kreuzung der Kreisstraßen 166 und 173 im Januar hatte eine Petition an die Westerwälder Kreisverwaltung und deren Chef Landrat Achim Schwickert zur Folge – doch die Unfallkommission des Kreises habe sich nicht erst seither intensiv mit der Kreuzung befasst, betont Herbert Hippenstiel, der in der Kommission die Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung vertritt.