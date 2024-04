Unter Sattelauflieger gerast: 55-Jähriger stirbt bei Unfall auf A3

Bei einem schweren Unfall auf der A3 nahe Bad Camberg ist am späten Montagabend ein 55-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden.

30.04.2024, Hessen, Bad Camberg: Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle, nachdem ein Autofahrer mit seinem Pkw unter den Anhänger eines Lkw geraten ist. Der 55-jährige Autofahrer ist dabei auf der A3 zwischen Bad Camberg und Limburg gestorben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Wie die Autobahnpolizei Wiesbaden berichtet, war der Mann, der in Richtung Köln unterwegs war, gegen 22.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der linken über die mittlere auf die rechte Fahrspur gefahren und mit dem Heck eines fahrenden Sattelaufliegers kollidiert.

Der 55-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die A3 in Richtung Köln war bis circa 3.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Es bildete sich ein längerer Rückstau.

Zweiter Unfall im Stau

Dabei kam es gegen 4.10 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Lkw-Fahrerin auf der rechten Spur das Stauende übersah und fast ungebremst auf ein stehendes Lkw-Gespann fuhr. Die Fahrerin konnte laut Polizei aus dem Fahrzeug gerettet und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.