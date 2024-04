Plus Singhofen

Tolle Show in Singhofen: Funky Shadows haben beim Preistanzen die Nase vorn

Von Ulrike Bletzer

i Mit grandiosen 198 von 200 Punkten ertanzten sich die Funky Shadows vom SG Merenberg den ersten Platz bei den Damentanzgruppen. Fotos: Ulrike Bletzer Foto: Ulrike Bletzer

So nahe dran an der Perfektion dürfte man beim Preistanzen in Singhofen wohl selten bis noch nie gewesen sein: Mit sensationellen 198 von 200 möglichen Punkten machten dort am vergangenen Samstagabend die Funky Shadows der SG Merenberg das Rennen.