Plus Katzenelnbogen/Rhein-Lahn Neu aufgestellt: Doppelspitze verstärkt Arbeit der Landfrauen Rhein-Lahn Von Uschi Weidner i Der neue geschäftsführende Vorstand des Landfrauenverbands Rhein-Lahn Foto: Uschi Weidner Die Mitgliederversammlung des Landfrauenverbands Rhein-Lahn war geprägt von Neuwahlen und setzte Zeichen. Schon gibt es eine Gruppe „Junge Landfrauen“, die das Interesse auch jüngerer Frauen an der Landfrauenbewegung deutlich demonstriert. Sie möchten sich jedoch nicht abgespalten sehen. Im Gegenteil – es ist ihnen bewusst, dass sie auf die Erfahrung langjähriger Mitglieder angewiesen sind, und sie bauen fest darauf. Lesezeit: 3 Minuten

Die Vorsitzende Christa Röppel begrüßte die Landfrauen in der Einrichschänke in Katzenelnbogen. Gudrun Breuer, Präsidentin des Landesverbandes Rheinland-Nassau, und Ines Unger, Geschäftsführerin des Landesverbandes, waren ebenfalls anwesend. Christa Röppel ging auf die Aktivitäten 2023 ein. Sie berichtete über mehrere Vorträge von Elina Satschek, Finanzplanerin in Katzenelnbogen aus dem Kreis der ...