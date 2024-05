Plus Lahnstein Geldregen aus Mainz: Mehr als halbe Million Euro für Klimaprojekte in Lahnstein i Die Sanierung der Fenster des Verwaltungsgebäudes in der Bahnhofstraße ist eine der Maßnahmen, die durch Kipki umgesetzt wird. Fotos: Bind, Keßler Foto: Mira Bind/Stadtverwaltung Lahnstein Mehr als 50 Tonnen Kohlenstoffdioxid sollen durch Maßnahmen des Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz Kipki, jährlich in Lahnstein eingespart werden. Nun gab es einen Förderbescheid aus Mainz – der Innenminister persönlich war dazu ins Rathaus der Stadt gekommen. In der Summe ist Kipki 180 Millionen Euro schwer. Lesezeit: 2 Minuten

Mit diesem Geld will die Landesregierung die kommunale Klimaoffensive unterstützen. Allein für den Rhein-Lahn-Kreis stehen 1,793 Millionen Euro für entsprechende Projekte zur Verfügung – mehr als eine halbe Million Euro davon wandern in die Stadt am Rhein-Lahn-Eck. Verschiedene Projekte ausgewählt Im Vorjahr hatte der Stadtrat sein Beitritt zum Kommunalen Klimapakt des Landes ...