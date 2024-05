Wie Nationalsozialisten die „Arisierung“ vorantrieben: Auch Limburger Geschäfte waren betroffen

In einer Ausstellung mit dem Titel „Legalisierter Raub“, die 2008 vom Fritz-Bauer-Institut in den städtischen Kunstsammlungen gezeigt wurde, war davon die Rede, dass sich das Limburger Landratsamt beim Verkauf jüdischer Einrichtungen „sehr engagiert beteiligte wie sonst nirgendwo“. Auch der Fiskus trieb von 1933 bis 1945 die Ausplünderung der Juden in Hessen voran. Das Foto zeigt das Büro eines Finanzbeamten. Fotos: Fluck Foto: Dieter Fluck/flu