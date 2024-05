Plus Braubach

CDU-Kandidat Goß möchte Bürgermeister in Braubach werden

i Günter Goß kandidiert für das Amt des Braubacher Stadtbürgermeisters. Er tritt für die CDU an. Foto: Michael Stoll

Günter Goß sieht die Stadt Braubach auf einem guten Weg, was zum Beispiel die Altstadtsanierung und den Breitbandausbau angeht. „Wir haben in den letzten Jahren viel gemacht, die Stadt hat sich gut entwickelt.“ Das will der CDU-Kandidat für das Amt des Stadtbürgermeisters fortführen, wenn er am 9. Juni als Nachfolger von Joachim Müller, der nicht mehr antritt, gewählt werden würde.