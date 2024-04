Limburg

Freier Eintritt zum Auftakt: Saison im Limburger Parkbad startet am 1. Mai

i Das Limburger Parkbad ist laut Magistrat für die neue Saison gut vorbereitet. Foto: Stadt Limburg/Stefanie Kesper-Süss

Mit freiem Eintritt startet das Limburger Parkbad am Mittwoch, 1. Mai, in die neue Saison. Um 8 Uhr öffnet das Eingangstor. Ob dieser Tag nur für die Hartgesottenen unter den Wasserfreunden ist, oder schon gleich reichlich Badegäste anzieht, liegt, so heißt es in einer Mitteilung des Magistrats, eindeutig am Wetter.