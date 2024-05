Plus Niederneisen

Ein offenes Wohnzimmer für die Gemeinschaft: Vor 25 Jahren wurde in Niederneisen der Dorftreff gegründet

Von Rolf-Peter Kahl

i Ulrike Fuhr durfte sich über einen Blumenstrauß freuen, den ihr Ortsbürgermeister Armin Bendel als Dank für ihr Engagement rund um den Dorftreff überreichte. Foto: Rolf-Peter Kahl

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert ist der Dorftreff in Niederneisen ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. Was am 11. Mai 1999 als einfache Idee begann, hat sich zu einem vitalen Zentrum der dörflichen Gemeinschaft entwickelt.