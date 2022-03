Allendorf

Zum Ausleihen und Tauschen: An der Bushaltestelle Allendorf gibt's jetzt Bücher

Ein öffentliches Bücher(tausch)regal wurde jetzt in der Bushaltestelle in der Schulstraße in Allendorf eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine kostenlose und rund um die Uhr geöffnete Bibliothek für alle Bürger sowie außerdem Gäste der Ortsgemeinde Allendorf.