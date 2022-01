Die Querdenker-Partei „die Basis“ hält nicht viel von Corona-Tests: Sie seien unzuverlässig, sie trügen zur „Panikmache“ in der Pandemie bei und selbst ein PCR-Test weise nicht zuverlässig eine Infektion mit dem Virus nach, an dessen Existenz oder Gefährlichkeit selbst auch einige in der Partei nicht glauben wollen. Das hält die stellvertretende Vorsitzende im Kreisverband Limburg-Weilburg von „die Basis“ nicht ab, selbst ein Testzentrum zu betreiben.