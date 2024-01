543,5 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen wurden in Rheinland-Pfalz ausgezahlt – nicht jeder Euro davon berechtigterweise. Einige Kleinstunternehmen und Soloselbstständige flunkerten bei den Angaben oder hatten am Ende weniger finanzielle Sorgen als anfänglich gedacht. Das Ganze wird von der Förderbank ISB nun geprüft – 62.000-fach. So läuft das Verfahren – und so lange wird es dauern.