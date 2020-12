Zollhaus

Die B 54 in Zollhaus soll saniert werden. Dass dies nicht einfach ist, ist dem Zustand der „Vierteilung“ von Zollhaus auf die Gemeinden Hahnstätten, Burgschwalbach, Schiesheim und Mudershausen geschuldet. Ein besonderer Umstand, der in seiner Art in der Region einzigartig ist.