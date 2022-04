Wird das Gas knapp? Wann sitzen wir im Kalten? Was passiert, wenn Putin ernst macht mit seiner Energieerpressung? Das sind die falschen Fragen. Die richtigen lauten: Wie können wir mit möglichen Versorgungskrisen kurzfristig umgehen und schnellstmöglich aus der Abhängigkeit ausbrechen? Antworten hat ein Kenner der Energiewirtschaft wie der lokalen Verhältnisse: Jörg Korschinsky, Stadtwerkechef in Weilburg. Und an diesem Ausweg aus der Gaskrise wird schon kräftig gebaut.