An dem Portal des Diezer Tunnels am Schläferweg in der Nähe des Rewe-Markts sind die Vorbereitungen für die neue Verschalung getroffen worden. Das alte Portal musste im vergangenen Jahr wegen Baumängeln abgerissen werden, nun steht der Neuaufbau an. Betroffen sind zwar nur die letzten zehn Meter, da aber nun eine eigene Schalkonstruktion zum Einsatz kommt, muss der Abschnitt der B 417 für mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt werden.