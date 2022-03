Um sich an deren Suizid sexuell zu befriedigen, soll ein heute 64-Jähriger aus Löhnberg versucht haben, psychisch labile Frauen dazu zu bringen, sich in seinem telefonischen Beisein das Leben zu nehmen. Deshalb steht er bereits seit Oktober des vergangenen Jahres vor dem Limburger Schwurgericht. Die Anklage lautet auf Mord und versuchten Mord. Dies ist bereits der dritte Anlauf in diesem Verfahren.