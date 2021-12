Der mögliche Neubau des Diezer Rathauses direkt am Gebäude der Stadtwerke ruft den früheren Stadtbürgermeister Gerhard Maxeiner auf den Plan. Er hält die Verlagerung in die Oraniensteiner Straße für falsch. Der Altbau in der Wilhelmstraße könne aus seiner Sicht mit überschaubaren finanziellen Mitteln modernisiert werden.