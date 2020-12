Limburg

Warum hat Omar A. bei der Limburger Amokfahrt am 7. Oktober des vergangenen Jahres einen Speditionslastwagen ungebremst und mit einer Geschwindigkeit von rund 44 km/h in eine Menge wartender Autos gesteuert? Das wird eine der zentralen Fragen im Prozess vor dem Landgericht in der Lahnmetropole sein. Nun hat das Gericht das Datum für den ersten von insgesamt acht Prozesstermin bekannt gegeben.